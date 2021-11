Bini: “Scudetto? L’Inter c’è. Lautaro? Forse ora non segna nemmeno a porta vuota”

Intervistato da TMW, Graziano Bini, ex nerazzurro, ha commentato la prestazione dell'Inter di Inzaghi ieri nel derby contro il Milan

"Non so, è in un momento in cui non riesce a far gol ma è capitato a tutti i grandi attaccanti. Sono cose successe anche a Boninsegna, Altobelli, Gigi Riva. Sta giocando parecchio. Ora però non fa gol forse neanche a porta vuota".