Bini: “Sapevo che Skriniar non avrebbe rinnovato. Bravo ma non è Pelé. L’Inter lo venda subito”

"Io non ho mai creduto che lui rinnovasse il contratto. Con una proposta così del Paris Saint-Germain non c’è confronto. Lo capisco, però, insomma se adesso puoi prendere 20 milioni l’Inter deve sbrigarsi a trovare il sostituto. Skriniar è molto bravo ma non è Pelè. Se sono pronti si può sostituire con un altro. Credo che si siano mossi perché avrebbero dovuto mettere in conto la possibilità non rinnovasse. Io adesso se potessi prendere i soldi da questa cessione lo venderei subito. Io credo che l’Inter abbia fatto il massimo per tenerlo".