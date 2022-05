Bini: “Inter, Perisic grande perdita. Bastoni via? Solo al pensiero sto male”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Se si va su Mkhitaryan e Dybala non dico che sono uguali ma si assomigliano. Sono giocatori più d'attacco"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Graziani Bini, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così dell'addio di Ivan Perisic: "E' una grande perdita, Gosens è un giocatore di gran livello ma se deve fare il lavoro di Perisic di questi anni non so se può farcela, si può avvicinare. Va bene Gosens, però quella di Perisic è una grossa perdita".