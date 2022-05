Bini: “Inter, puoi farcela. Centrocampo? Faccio un nome: sarebbe un acquisto di grande livello”

Intervistato da italsportpress.it, Graziano Bini, ex difensore dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri a pochi giorni dall'ultima giornata

Intervistato da italsportpress.it, Graziano Bini, ex difensore dell'Inter , ha fatto il punto sui nerazzurri a pochi giorni dall'ultima giornata di campionato:

“Certo, si decide tutto adesso, all’ultima giornata. Nel caso, non avrebbero rubato nulla”.

Come vedrebbe Dybala in nerazzurro?

“Dybala è un talento eccezionale. Però mi chiedo: se viene chi gli deve far posto? Per esempio, non rinuncerei a Lautaro.