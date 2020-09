Bini: “Se Conte insiste per Vidal, io mi fido. E secondo me l’Inter deve prendere…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Graziano Bini, ex calciatore dell‘Inter, ha fatto il punto sulla situazione in casa nerazzurra alle porte della nuova stagione:

“Godin? Si rischia di rimanere corti dietro. E per me va preso pure un vice Lukaku. Conte ha insistito per Lukaku e ha avuto ragione. Se insiste per Vidal mi fido, lo conosce per averlo avuto anche se da tanti anni ha lasciato la Juve. Conte? Non condivido quello che ha detto, poteva fare a meno di parlare in quei termini, però credo che abbiano agito bene Zhang e la società facendo anche due conti. Un presidente che avesse ragionato di impulso avrebbe sbagliato“.

(Fonte: Radio Sportiva)