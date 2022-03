Bini: “Inter ha faticato, dopo la Fiorentina vedreo. Non esiste sostituto di Brozovic”

Intervistato da Tmw, l'ex capitano dell'Inter Graziano Bini ha parlato del momento dei nerazzurri dopo il pareggio con il Torino

"Ieri sera la squadra ha faticato molto ma le somme le tirerò dopo la partita con la Fiorentina. Da 3-4 gare, negli ultimi venti minuti l'Inter fa fatica fisicamente, mercoledì aveva giocato col Liverpool e un po' di stanchezza ci può stare, però ora non si può più sbagliare".

"Ce l'ha la rosa ampia. E' successo che il Torino ha corso come tutte le squadre di Juric e loro sono arrivati sempre prima sulla palla. Il sostituto di Brozovic non c'è in Italia e nel mondo".