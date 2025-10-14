Il giornalista ha parlato delle scelte del ct per la gara contro Israele soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a scegliere Raspadori

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 18:01)

Gattuso non ha scelto Esposito dal primo minuto per sostituire Kean. Lo aveva chiamato dalla panchina nella gara contro l'Estonia, quando l'attaccante della Fiorentina si era fatto male alla caviglia. Contro Israele, questa sera, da titolare giocherà Raspadori insieme a Retegui. Lo ha spiegato lo stesso Gattusoin una delle interviste che anticipano la sfida di giornata.

Alessandro Biolchi, giornalista di Skysport, sulla scelta del ct ha spiegato: "Le alternative potevano essere Raspadori o Esposito. Lo stesso Gattuso ha sottolineato che ci sarà il primo in campo dal primo minuto questa sera e non l'interista proprio per evitare che il suo storico, che non prevede una partita ogni tre giorni, almeno in questa fase, crei su di lui troppe aspettative e non lo sprema troppo. Probabilmente poi ci saranno dei cambi".

"Raspadori merita di essere titolare come punta e non di essere alternativa in ruoli non suoi che comunque interpreta bene lo stesso. Il 3-5-2 non è nelle corde di Gattuso come sistema di gioco però risponde ad un'esigenza specifica, vincere la partita per blindare i play-off e avere più equilibrio".

(Fonte: SS24)