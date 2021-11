Biraghi: “Io a questi livelli anche grazie ad Astori. Italiano ricorda Conte”

Le principali dichiarazioni del capitano della Fiorentina nell'intervista rilasciata oggi al quotidiano La Repubblica

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, torna a parlare di Davide Astori e non solo. Ecco le sue dichiarazioni a La Repubblica: “Ricordo il mio gol, su suo assist, nell’ultima gara con Davide in campo. È sempre con noi. Al campo, negli spogliatoi: è un pensiero fisso. La sua fascia al braccio? Siamo rimasti in pochi di quella squadra. Quando alzo la fascia a fine partita, oltre che un gesto che lega me e noi alla tifoseria, è un modo anche per ricordarlo a i compagni che quel giorno non c’erano e non lo conoscevano di persona. Finché sarò qui, lo onorerò sempre dentro e fuori dal campo. Se sono arrivato a questi livelli, se indosso la fascia con questo carattere, è anche grazie a lui”.