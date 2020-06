In casa Inter c’è molta amarezza per il pareggio per 1-1 di Napoli, un risultato che, alla luce della sconfitta dell’andata a San Siro (0-1, gol di Fabian Ruiz) ha permesso agli azzurri di Gattuso di staccare il pass per la finale di Coppa Italia. Anche Cristiano Biraghi, terzino dell’Inter, ha manifestato la propria delusione con un post su Instagram:

“Rimane la delusione perché avremmo meritato di più! Avanti a testa alta!”.