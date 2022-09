Biraghi: “Normale senta questa Europa più mia rispetto che quando ero all’Inter”

Le parole del giocatore che ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani di Conference League contro l'RFS Riga

Cristiano Biraghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani di Conference League contro l'RFS Riga. Queste le parole del capitano della Fiorentina: "Normale che senta questa Europa più mia rispetto che quando ero all'Inter, dove la qualificazione era stata conquistata dai miei ex compagni. E ora sono capitano, poi erano tanti anni che non andavamo in Europa a Firenze, pensavo di essere io il problema".