Biraghi: “Inter grande squadra. Questa sconfitta ci deve far capire una cosa”

Ai microfoni ufficiali del club viola, il giocatore analizza la sconfitta della sua squadra contro l'Inter

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Cristiano Biraghi analizza la sconfitta dei Viola contro l'Inter . Questa l'analisi del giocatore: "Tutto fa esperienza. Questo ci deve far capire che le partite, soprattutto contro queste grandi squadre, quando hai delle occasioni le devi sfruttare. Ci è già capitato in altre partite che potevamo chiuderla e non siamo stati capaci".

"Le altre volte non l'abbiamo pagata, questa volta sì perché l'Inter è campione d'Italia e sono una grande squadra. Siamo contenti della prestazione, normale che rimane un po' di rammarico. Tutti abbiamo capito che queste partite o le chiudi, o poi si mettono in una cattiva squadra. Dispiace perché andare in vantaggio contro i campioni d'Italia e proporre questo tipo di gioco, perdere 3-1 fa male. Analizzeremo gli errori e cercheremo di non rifarli".