Biraghi: “L’Inter è forte, possiamo vincere dappertutto. Oggi è palese che il Napoli…”

Cristiano Biraghi ha commentato così in zona mista la sconfitta dell’Inter contro il Napoli:

“Siamo una grande squadra abituata a giocare ogni tre giorni, siamo capaci di cancellare e far tesoro degli errori. Calo mentale dopo il derby? Ci può stare, non vogliamo prenderla come scusante. Il derby toglie energie fisiche e mentali, da domani si riparte e domenica abbiamo una partita importante, per la Coppa Italia è tutto ancora aperto. Mancanza di cambio passo? Crediamo di ribaltarla, sappiamo che possiamo fare gol. Siamo una squadra forte, possiamo vincere dappertutto. Siamo stati un po’ sfortunati, non abbiamo la sconfitta. Napoli? Si sono messi dietro in dieci, è palese. Sono venuti qua, si son difesi e complimenti a loro. Potevamo sfruttare qualche occasione. Difesa a 4? Non sono l’allenatore”.