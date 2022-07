Biraghi: “Milenkovic? Si sta allenando al 100%, dovesse andare via…”

Le parole del capitano viola: "Milenkovic? Tutto regolare, non sono cose che entrano nello spogliatoio le vicende di mercato"

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, dal ritiro Viola di Moena ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic, obiettivo di mercato dell'Inter: "Tutto regolare, non sono cose che entrano nello spogliatoio le vicende di mercato. Come quando successe con Dusan Vlahovic, con un gran casino fuori. Io ho sempre cercato di tenere tutto fuori. Chi entra nel nostro spogliatoio deve sapere che c'è un codice, se si rispetta questo codice rimane con noi. Dusan fino all'ultimo secondo ha giocato e si è allenato al 100% fino all'ultimo. Nikola sta facendo lo stesso, se domani andrà via gli faremo gli auguri".