"È normale che in una finale ci sia sempre chi vince e gioisce e chi perde che sta male e non lo meritavamo", ha detto Biraghi

"È normale che in una finale ci sia sempre chi vince e gioisce e chi perde che sta male. Purtroppo siamo noi a star male, non ce lo meritiamo però è così e il calcio è questo, lo sport è questo, la vita è questa, non si può sempre vincere. Però la cosa importante, come ho detto ai ragazzi, è che dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto"