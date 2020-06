Sono passati due giorni ma in casa Inter è ancora tanta l’amarezza per l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia dopo l’1-1 del San Paolo che ha premiato il Napoli. Il terzino nerazzurro Cristiano Biraghi, con un post su Instagram, ha lanciato un messaggio a tutto l’ambiente:

“Azzeriamo e ripartiamo. La stagione è ancora lunga”.