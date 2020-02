Biraghi: “Il Napoli? Un tiro, un gol. Difficile commentare la partita, non meritavamo…”

Cristiano Biraghi ai microfoni di Inter TV: “Il Napoli ha fatto la partita come si è visto, tutti dietro e grande sacrificio. Complimenti a loro. Di solito squadre come il Napoli sono abituate a giocare, cambiare modulo non è facile. A parere mio non è un risultato proprio giusto, siamo stati anche sfortunati. Sappiamo che dobbiamo accettare questa sconfitta, analizzare gli errori e migliorarli. Sappiamo che c’è ancora il ritorno ed è ancora tutto aperto. Ci giochiamo tutto? Siamo una grande squadra è normale che ci siano queste partite, questi stress fisici e mentali e queste pressioni. Siamo pronti ad affrontare questo periodo e cosa ci giochiamo. Siamo tranquilli. Sai quando si difendono così non è facile per nessuna squadra. Bisognava sfruttare meglio le occasioni per andare in vantaggio. Non abbiamo meritato la sconfitta. Loro hanno fatto la loro partita, noi abbiamo concesso poco sulle ripartenze. Difficile anche commentarla la partita. Loro un tiro un gol, questo è quello che succede. Faremo tesoro degli errori, sappiamo che c’è il ritorno ed è tutto aperto”.

(Inter TV)