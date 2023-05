Biraghi: “Inter squadra più forte d’Italia, ma vogliamo portare un trofeo a Firenze”

Cristiano Biraghi, terzino sinistro e capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della finale di Coppa Italia: "Siamo concentrati e contenti di essere qua, abbiamo fatto un percorso straordinario. Siamo pronti e tranquilli, normale che non è una partita come le altre, è una finale, c'è voglia di giocarla il prima possibile, ma siamo tranquilli e l'abbiamo preparata bene. Giochiamo contro una squadra forte, penso che sia la squadra con la rosa più forte e completa del campionato italiano. Ha un grande allenatore, una grande società, grandi giocatori abituati a giocare questo tipo di partite, sicuramente sono una grande squadra. Anche noi se siamo arrivati fin qui è perchè abbiamo qualcosa, ce la giocheremo al massimo e daremo tutto in campo.