Birindelli: “Inter-Juventus sarà accesa. Spero che vinca la migliore”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juventus, ha parlato così della possibile assenza di Chiesa contro l'Inter: "La sua assenza pesa sempre, poi bisognerà vedere stasera quanti minuti potrà avere a disposizione. Non sono preoccupato tanto da queste due partite, piuttosto da una presenza che non riesce a garantire in maniera non costante. Vorrei rivedere Federico al centro della scena, in condizione e con quella sicurezza che lo ha sempre contraddistinto".