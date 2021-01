Birindelli: “Conte, che lavoro all’Inter. Stasera non determinante. Il gap tra le due…”

Ai microfoni di Tutti Convocati, Alessandro Birindelli, ex laterale della Juventus, ha parlato della grande partita di questa a San Siro tra i bianconeri e l’Inter di Antonio Conte. Ecco le sue parole:

“Non sarà determinante il risultato stasera, ma la prestazione delle due squadre. Per la Juventus è importante riconfermare quanto visto nelle ultime uscite. Conte sta facendo un grande lavoro. Possiamo criticare la comunicazione che ha e alcune scelte tattiche, però alla fine la squadra se la porta dietro. I giocatori lo seguono, deve trovare una partita importante per l’autostima. Il gap si è assottigliato in modo importante tra le due. La Juventus ha sempre un vantaggio, perché è da tanti anni che lavorano per raggiungere risultati importanti. Inter, ma anche Napoli e Milan hanno preso la strada giusta. Lukaku-Lautaro o la coppia Ronaldo-Morata? Mi prendo Ronaldo e Morata“.

(Fonte: Tutti Convocati)