Birindelli: “Juve? Aspettative alte. Vogliono riconquistare la leadership in Italia”

Le parole dell'ex bianconero: "Le aspettative sono sempre abbastanza alte, soprattutto adesso che è tornato un allenatore vincente come Allegri"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Alessandro Birindelli, ex calciatore bianconero, ha parlato così della prossima stagione della squadra di Massimiliano Allegri: "Le aspettative sono sempre abbastanza alte, soprattutto adesso che è tornato un allenatore vincente come Allegri. Un paio d'anni fa le strade si erano separate, oggi si sono ritrovate poiché convinto da diversi fattori. Penso che con la società si sia pianificato il futuro, questo è di buon auspicio per la stagione che verrà. I bianconeri vogliono riconquistare la leadership in Italia, ma vogliono far bene in Europa".