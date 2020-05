Birindelli: “Le parole di Chiellini? Gli voglio bene, ma doveva pensarci di più. Non c’è…”

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha parlato dei bianconeri e delle uscite di Chiellini che tanto hanno fatto discutere, ai microfoni di Radio Sportiva: “Sarri ha avuto poca voce in capitolo nel mercato estivo, adesso c’è da tenere i conti in ordine e la scelta andrà in questa direzione. Con il mercato chi avrà più carte da giocarsi avrà molte possibilità. Sarri vuole un centrocampo più offensivo. Le parole di Chiellini? Gli voglio bene e lo stimo come persona ancor prima che calciatore, ma prima di fare certe dichiarazioni doveva pensarci di più. In questo momento non c’è bisogno di fomentare veleno”.