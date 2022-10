Biscardi: “Con Spalletti l’Inter avrebbe uno scudetto in più. Se Inzaghi non avesse…”

"Mando un messaggio a Inzaghi: se non avesse titubato così troppo a inizio campionato, forse l'Inter non avrebbe passato tutto questo tipo di crisi e avrebbe un'altra classifica. Se al posto di Inzaghi ci fosse stato ancora Spalletti, avrebbe vinto uno Scudetto in più. Conte ha trasformato l'Inter, gli ha dato mentalità, cosa che non c'è più con Inzaghi. Sta andando sotto le proprie possibilità di organico. Se poi vince fa una cosa quasi normale, ma intanto non ha vinto un campionato che doveva vincere. In Italia ha l'organico migliore, in Europa ce ne sono 7-8 superiori, non di più".