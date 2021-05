M. Biscardi: “Inter, Inzaghi il meglio che potesse scegliere. Conte è stato messo…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Maurizio Biscardi ha commentato la decisione dell'Inter di puntare su Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Maurizio Biscardi ha commentato la decisione dell'Inter di puntare su Simone Inzaghi . Questo il commento del giornalista: "E' il meglio che potesse scegliere. Conte non se n'è andato, ma messo in condizioni di andarsene".

"L'Inter deve fare i conti, ma già ha risparmiato dei soldi tra fine contratto e addio a Spalletti. Credo che l'Inter, a meno che non abbia deciso di smantellare per altri motivi, non c'è bisogno di rientrare di altri soldi. Quindi la questione Conte è qualcosa di diverso da quanto sappiamo".