Biscotto a Madrid? El Pais avvisa: “C’è in gioco prestigio, ma molto di più. Il Real è…”

L’Inter ha un solo modo per sperare nel passaggio agli ottavi di finale di Champions League: vincere con lo Shakhtar Donetsk. Ma un pensiero andrà inevitabilmente alla sfida tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach, che se pareggiassero, cancellerebbero ogni chance per i nerazzurri. Ma un’ipotesi di “biscotto” è scartata al 100% da El Pais, che mette in guardia i Blancos: solo con un successo sui tedeschi, infatti, il passaggio del turno della squadra di Zidane sarebbe certo.

“Solo la possibilità di non arrivare agli ottavi mette in apprensione l’intero club dalla sconfitta di una settimana fa a Kiev. Niente di quello che è successo da allora – spiega il quotidiano -, nemmeno il trionfo con contro il Siviglia, importa in questo momento. In gioco c’è il prestigio istituzionale, la credibilità di un progetto sportivo, forse il futuro di Zidane e le conseguenze economiche, fondamentali nel mezzo di una pandemia. Qualificarsi al turno successivo implica un introito di 9,5 milioni dalla UEFA, a cui si potrebbe aggiungere la vittoria, stimata in 2,7 milioni. Dovesse scendere in Europa League, solo per compensare queste somme dovrebbe giocare la finale. Ma il prestigio non ci sarebbe modo di ripristinarlo”.