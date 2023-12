Bisseck a Natale si traveste da Lautaro. “Già diventato idolo di San Siro perché…”

"Buon Natale da Bisseck, ragazzone che prima della partita dice «essere qui è un sogno realizzato» e durante si traveste. Sì, si traveste, ma non da Babbo Natale. Da Lautaro: una traversa, un gol, un altro sfiorato. Sorriso largo, andatura da playground, ma il suo 3 contro 3 è in verità un “uno contro uno” perennemente vinto, contro qualsiasi avversario. Il ragazzo c’è. Il ragazzo è giocatore, come dicono gli addetti ai lavori quando intravedono uno vero. L’Inter l’ha visto prima degli altri. O almeno, ci ha creduto prima degli altri. E ora se lo coccola come un regalo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Yann Aurel Bisseck, autore del primo gol con la maglia dell'Inter contro il Lecce.