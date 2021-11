Inter, bivio europeo: il derby può aspettare. Stasera servono i gol di Lautaro

I nerazzurri si giocano una fetta importante della propria stagione nella sfida contro lo Sheriff: fari puntati sul Toro

Fabio Alampi

Sheriff-Inter è già una gara decisiva. Per il futuro europeo della squadra, ma non solo. Lo sa Simone inzaghi, lo sanno i calciatori, o sa la dirigenza. I nerazzurri sono già a un bivio, come scrive Il Giornale: "Il derby può aspettare, Sheriff-Inter vale di più. Obbligatorio vincere, per continuare a essere padroni del proprio destino. Il pareggio

costringerebbe a sperare negli altri, la sconfitta consegnerebbe di fatto la qualificazione ai sorprendenti sceriffi moldavi".

"In attacco, torna Martinez e nonostante il bomber di stagione sia Dzeko (7 gol in campionato, 1 in Champions), il Toro è manco a dirlo l'uomo più atteso. Fresco di rinnovo contrattuale, Martinez è a secco da un mese (2 ottobre, quinto e finora ultimo gol in campionato, al Sassuolo). Tornato dalla sosta, l'argentino non ha più segnato ed è parso anche meno brillante".

"Per Inzaghi è fondamentale qualificarsi, per evidenziare la differenza con Conte, almeno in Europa; per l'Inter

perché significherebbe incassare dall'Uefa 20 milioni extra, di certo un'arma in più per fronteggiare anche le voci che cominciano a rimbalzare da Londra e che potrebbero minare la serenità del gruppo".