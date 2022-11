Bjelanovic: “Croazia? Brozovic fondamentale. Mi auguro giochi più possibile”

Le considerazioni dell'ex attaccante a proposito del suo connazionale di proprietà dell'Inter pronto a mettersi in mostra in Qatar

Sasa Bjelanovic, direttore sportivo dell'Istria 1961 ed ex attaccante di Torino, Hellas Verona e Atalanta, è intervenuto nel corso del TMW News, cominciando a parlare del Mondiale e delle aspettative sulla Croazia in Qatar: "Siamo tutti un po' in attesa dell'esordio. Dopo la finale di Russia 2018, le aspettative non sono altissime, ma cercheremo di fare comunque il meglio possibile. Ovviamente sarà difficile ripetere quanto fatto, ma penso che la Croazia si esibirà sempre al meglio nelle competizioni importanti ed il Mondiale è la possibilità più grande".