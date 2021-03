Bjelanovic: “Perisic quinto? Dimostrato un ottimo professionista. Mi piace Barella”

Le parole dell'ex calciatore: "Credo che Ivan abbia dovuto fare una guerra con se stesso per accettare quel ruolo, perché da attaccante è passato terzino"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sosa Bjelanovic, ex calciatore, ha parlato così della crescita di Ivan Perisic nel ruolo di quinto di centrocampo: "Credo che Ivan abbia dovuto fare una guerra con se stesso per accettare quel ruolo, perché da attaccante è passato terzino. Si è però dimostrato un ottimo professionista, legato alla cause, e sta raccogliendo ciò che ha nelle sue qualità. Dove lo metti, comunque, è uno che fa bene".