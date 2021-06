Blind: “Eriksen? Ho pensato di non giocare. Non speculate sul suo futuro”

Le parole dell'olandese: "Quello che è successo sabato sera mi ha scioccato molto. Non solo per il fatto che Christian è un mio caro amico"

Intervenuto ai microfoni di NOS dopo la vittoria sull'Ucraina, Daley Blind, difensore dell'Olanda, ha parlato così del malore di Christian Eriksen, accaduto anche a lui qualche anno fa: "Quello che è successo sabato sera mi ha scioccato molto. Non solo per il fatto che Christian è un mio caro amico, ma per quello che è successo anche a me. Sono arrivato a pensare di non giocare stasera (ieri, ndr). Ha un tale impatto. Per me erano cose riconoscibili. Questo lo ha reso così intenso. Ho dovuto superare un ostacolo mentale per giocare. Sono orgoglioso di averlo fatto. Poi alla fine l'emozione viene fuori. Dico ai media di non speculare sul futuro di Christian, lasciatelo in pace".