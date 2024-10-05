Senza filtri, come sempre. Zvonimir Boban ha parlato anche del suo addio a Milan, ormai di qualche anno fa, nel suo intervento di oggi per Radio Deejay. Questa la versione del croato: "Ho lasciato per una intervista che io ho trovato sacrosanta. Dopo pochi mesi non avevamo più l'appoggio e la fiducia della società. Loro volevano portare Rangnick, io ho chiesto un chiarimento e non siamo riusciti ad averlo. Dopo aver corretto l'errore dell'allenatore, che avevamo ammesso di aver compiuto con Giampaolo, quel mercato di gennaio fu importante, ma non riuscimmo a chiarire la nostra posizione.

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Fui costretto a farlo pubblicamente, visto che la società aveva iniziato a parlare con Rangnick. Ho fatto una intervista per me molto corretta con la Gazzetta dello Sport e loro mi hanno licenziato per giusta causa. Ancora oggi siamo in tribunale. Il rapporto con Maldini? Ottimo e lo sarà per tutta la vita. Amo, tifo e guardo sempre con interesse il Milan.

Ho sentito tanti commenti su quello che dico e penso, ma è il mio modo di vedere il calcio. La proprietà del Milan non c'entra nulla col senso d'amore che posso avere nei confronti del club, ma da commentatore devo dire ciò che vedo e penso. Magari non avrò ragione, ma devo dire ciò che penso. C'è stato un problema perché ho detto che il Milan per un'ora non ha giocato bene col Leverkusen: chi dice il contrario non capisce di calcio".