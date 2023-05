Boban: “Milan, cercare il miracolo con l’Inter. Ma derby strani: se segnano subito…”

Così Boban sul derby: "Non bisogna essere super tattici e capire di calcio per capire che l'Inter è stata nettamente superiore"

Intervenuto alla Milano Football Week, Zvonimir Boban ha parlato così del momento di forma del Milan, reduce dai KO contro l'Inter in Champions e con lo Spezia in campionato:

Sul derby

"Dopo la prima partita bisogna crederci, ci hanno fatto capire che non sono mai morti, ma ci deve essere un gioco migliore. Non voglio entrare nelle cose tattiche, l'importante è essere concentrati per cercare un miracolo dal primo al 90'. Non bisogna essere super tattici e capire di calcio per capire che l'Inter è stata nettamente superiore. Il derby è una partita strana, se il Milan fa un gol presto può succedere di tutto"