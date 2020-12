Vieri, Adani, Cassano e Ventola: “Match più emozionante del 2020? La vittoria dell’Inter con…”

Nell’ultima diretta del 2020 su Twitch della Bobo TV, gli ex calciatori Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno eletto i migliori dell’anno solare. Nella categoria ‘Partita più emozionante in Italia del 2020′ l’Inter mette tutti d’accordo con il successo per 4-2 in rimonta nel ‘Derby della Madonnina‘ dello scorso 9 febbraio.

Ecco le parole dei protagonisti della Bobo TV:

Vieri: “Penso sia una roba di un’emozione indescrivibile. Vincere un derby così…”.

Cassano: “Sono d’accordo con Bobo. Il Milan, sul 2-0 aveva la partita in mano. Dal gol di Brozovic del 2-1 hanno cambiato la partita e hanno ribaltato una partita già persa. Mi ha emozionato, con l’Inter che ha vinto con l’entusiasmo l’ha ribaltata. Per meriti doveva vincerla il Milan, per emozione l’Inter”.

Ventola: “Vincere un derby così e perderlo… L’Inter fece un secondo tempo fantastico ma Pioli la gestì male”.

Adani: “Un colpo ha girato la partita: in quel caso la squadra in fiducia, che in quel caso era l’Inter, ha travolto l’altra, il Milan. Più che un movimento è stato un gioco. Il Milan giocò benissimo quel primo tempo lì. Prima del 4-2 il Milan prende il palo con Ibra: una partita incredibile sull’emotività”.