La Bobo TV sbarca su Radio Serie A: l’annuncio della Lega, i dettagli

"Con grande piacere accogliamo il nostro Ambassador Vieri e la BOBO TV all'interno di Radio TV Serie A con RDS - ha dichiarato l'Amministratore di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Questa attività di co-marketing va ad arricchire di un altro importante tassello l'offerta di contenuti esclusivi dedicati ai nostri ascoltatori, a dimostrazione che continua il percorso di crescita della Lega Serie A in una Media Company in grado di intrattenere tifosi di tutte le età" .

“Con grande entusiasmo diamo il benvenuto a Christian Vieri e alla sua BOBO TV all’interno del ricco palinsesto di Radio TV Serie A – ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi–. In soli tre mesi dalla sua nascita Radio TV Serie A con RDS ha ottenuto risultati straordinari e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli amanti del calcio nel panorama radio-visivo italiano. Siamo convinti che l’ingresso di Vieri e dei suoi amici in questa grande famiglia possa far crescere ancora di più gli ascolti oltre a rappresentare un’importante opportunità per i nostri partner commerciali”.