Bocca: “Inter-Atalanta, Conte non è deluso dal pareggio ma è in allerta: vuole che…”

“La Juventus campione d’inverno sembra una notizia vecchia e già sentita, e invece è nuovissima. È la conferma che tutto cambia per non cambiare nulla, alla fine sempre lì stiamo. Se Inter e Lazio stanno facendo campionati straordinari, comunque la Juventus è sempre lì a ribadire la sua supremazia”. Fabrizio Bocca dedica la sua riflessione calcistica al primato della Juventus e alla frenata dell’Inter. Tenendo in considerazione il valore dell’avversario: “L’Inter fermata dall’Atalanta ci sta, non è una sorpresa. Anzi l’Atalanta avrebbe potuto addirittura vincerla la partita, visto come ha giocato, come si è intestardita nel cercare la rimonta del gol di Lautaro con Gosens. E vista soprattutto la grande occasione del rigore sbagliato, o meglio parato da quel fenomeno di Handanovic. (E di rigore ce ne sarebbe stato pure un altro, di Lautaro su Toloi, ma ignorato da Irrati). Il pareggio dell’Inter accende ancora di più la lotta scudetto in attesa di Roma-Juventus, ma soprattutto vista la contemporanea vittoria della Lazio contro il Napoli. Antonio Conte è in allerta, anche se non deluso dal risultato, vuole che la società tenga il passo con le richieste e che non perda l’occasione per rafforzare l’Inter sul mercato. “Non vorrei che il primo posto facesse adagiare e addormentare tutti”. Più chiaro di così…“.

(Repubblica)