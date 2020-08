Bocca: “Esiste un momento in cui Antonio Conte non è nervoso? Inter, divorzio se…”

Fabrizio Bocca analizza il campionato dell’Inter e dedica alcune riflessioni ad Antonio Conte: “Per quanto Conte abbia fatto discutere alla fine la crescita c’è stata. E ormai non si può più sottrarre al ruolo di anti Juve, anche per il prossimo anno. L’Inter arriva a un punto dalla Juve a conferma che ormai la distanza è poca ed era già colmabile quest’anno. Antonio Conte è molto nervoso – ma esiste un momento in cui non sia nervoso? – e attacca duramente la sua stessa società: “Siamo arrivati secondi e non c’è niente da festeggiare, ma non succedeva da moltissimi anni e qui troppa gente vuol salire sul carro. Con la società dobbiamo parlare, qui il proprietario sta in Cina, le palate di cacca le abbiamo prese io e i giocatori. Protezione nei nostri confronti zero. Ci sto a fare il parafulmine per un anno, ma così non si può andare avanti”. Insomma teoricamente anche una minaccia di divorzio se la società non affianca il tecnico molto più robustamente e non asseconda le sue richieste”.

(Repubblica)