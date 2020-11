Bocca: “Conte? Non credo gli sia sfuggita la situazione di mano ma si offende se…”

L’Inter ha rischiato di perdere contro il Torino, ricorda Fabrizio Bocca nella sua consueta analisi dedicata alle partite di serei A. E sarebbe stato un evento devastante in vista del Real Madrid, che affronterà domani. “C’è un grande equivoco, di base, irrisolto nel campionato di quest’anno. L’Inter di Conte che cerca se stessa nella compassatezza del gioco, nella lentezza, nel tiki taka, e nella ricerca ragionata del gol è un controsenso. Le questioni tecniche e tattiche di Eriksen e Hakimi penso vengano addirittura dopo. Non credo che nemmeno Conte voglia un’Inter così lontana dal suo sentire e che la situazione gli sia abbastanza sfuggita di mano. Ma comunque da intestardirsi abbastanza e tanto da offendersi quando gli si sottolinea il problema: “Il calcio non è tutti avanti e basta, se si voleva questo allora non si doveva chiamare me. Credo anche di aver vinto e dimostrato qualcosa nella mia carriera. Certo però ci vuole più decisione, velocità e capacità di mettere il campo in salita per l’avversario”. Ha detto proprio così. In ogni caso l’Inter di Lukaku e Lautaro ha ancora molto da dire e soprattutto da fare. Quella con il Torino potrebbe essere una ripartenza. Potrebbe…”

(Repubblica)