Bocca (Repubblica): “Conte? Vuole risolvere tutto muscolarmente. Quasi non si accetta perché…”

Dopo la sconfitta di ieri della Juve col Lione, l’Inter scenderà in campo questa sera col Ludogorets , prima della sfida di domenica sera che le vedrà una di fronte all’altra. Di Juve e Inter e dei momenti dei loro tecnico ha parlato a Repubblica il giornalista Fabrizio Bocca:

“Non è inquietante la sconfitta in sé per la Juve, lo è nel numero in quanto va ad aggiungersi a quelle recenti con Napoli e Verona, ribadendo un problema che va ben al di là della noia o dello spettacolo mai visto. E lo è nella forma: la Juve oggi perde con troppa passività, nonostante Ronaldo e troppi giocatori solo accademicamente superiori all’avversario, inutilmente insomma.