Bocca: “Il Contismo su cui tutto il mondo Inter contava ha perso un’altra occasione. Lautaro…”

Fabrizio Bocca lo definisce un calcio approssimativo quello che ha ripreso ad andare in scena, dopo il lungo stop. “Si gioca su pochi dettagli, si giocano partite con lunghe pause di stanchezza”. E sono questi i dettagli che, alla fine, pesano sul risultato e sull’eliminazione dalla Coppa Italia dell’Inter targata Antonio Conte. Il gol di Eriksen aveva rimesso in discussione il risultato dell’andata e proiettato i nerazzurri verso la finale ma non è stato sufficiente. “L’Inter ha avuto la chance di rimettersi in pista, ha avuto delle occasioni, ma alla fine ha sprecato il suo jolly. Che poi Antonio Conte ci dica che l’ Inter avrebbe meritato la qualificazione e che il Napoli non ha fatto nulla, ci sta, ma il contismo su cui tutto il mondo nerazzurro puntava ha perso un’altra occasione, dopo quella della qualificazione Champions League perduta. Restano il campionato e l’Europa League, a Conte si chiede un colpo di coda e soprattutto un’Inter migliore di quella che si vede oggi”.

Involuzione – “L’Inter di Conte è in una lunga fase di involuzione, Lukaku e Lautaro si sono spenti, particolarmente deludente l’argentino che pure è straprotagonista del mercato con una stratosferica e teorica valutazione ben superiore ai 100. milioni. L’affare che piace al Barcellona al momento non giustifica certo cifre simili. Nell’Inter i riflettori sono sempre accesi su Eriksen, un po’ è ancora un oggetto misterioso, ma globalmente il suo rendimento non è oggi inferiore a quello dei due attaccanti”.

(Repubblica)