Bocca: “Conte stavolta è riuscito a toccare le corde giuste, il tecnico ha un cruccio pesante”

Secondo Fabrizio Bocca era sbagliato colpevolizzare il trio Eriksen–Lukaku–Lautaro per il mancato passaggio in Coppa Italia con il Napoli quanto circoscrivere oggi la vittoria contro la Samp ai tre giocatori. I tre uomini vetrina, come li definisce il giornalista, sono sempre sotto l’occhio dei riflettori mediatici. E’ da loro che passa o non passa una vittoria. La speranza di vincere qualcosa alla fine della stagione.

Questa l’analisi del giornalista di Repubblica: “Conte stavolta deve essere però riuscito a toccare le corde giuste. Il fatto che stia puntando molto più decisamente su Eriksen, che piano piano sta salendo di rendimento, mi sembra anche uno scatto in avanti fatto dall’allenatore, pronto a rischiare qualcosa di più, anche in termini di equilibrio. Il suo cruccio sta nel non riuscire a trasferire da lui stesso alla squadra il suo cinismo e la sua cattiveria. E lo dice con un’immagine abbastanza classica, ma anche molto cruda. “Noi vogliamo lottare per lo scudetto, ma qui bisogna ammazzare le partite, ammazzare l’avversario”.

Scudetto sì, scudetto no? “L’Inter resta una squadra che può lottare per lo scudetto, ma probabilmente non con questo ritmo e con questa mentalità. E penso sempre che fosse più brillante l’ Inter di inizio di stagione. Perché abbia fatto un passo indietro sotto questo profilo francamente non me lo spiego. Ora le manca convinzione soprattutto a centrocampo (la mancanza di Brozovic, Sensi e Vecino sicuramente pesa) e perfino in difesa che, non dimentichiamolo, nel progetto doveva forse essere il fiore all’occhiello di questa squadra. Così, detto brutalmente, non sembrerebbe che Conte & C. possano lottare per lo scudetto ma è anche vero che nessuna squadra oggi è in condizioni perfetti e ottimali. Per cui nell’ottica dell’ “aspettiamoci qualche sorpresa” tutto effettivamente può succedere. Anche che questa squadra trovi quel 10-20% di cinismo in più per fare quello che da anni si è prefissa“.

(Repubblica)