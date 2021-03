Bocca: “Oggi Pirlo è teoria, Conte il suo opposto. L’Inter non pensa ad altro che…”

Il giornalista di Repubblica ha analizzato l'urgenza in casa nerazzurra di vincere, con un occhio al futuro (ignoto) legato alla proprietà.

""Pare che l’Inter si sia messa proprio in testa lo scudetto. Non pensa ad altro". Di questo è convinto Fabrizio Bocca, che nella sua consueta analisi relativa all'ultima giornata di campionato si concentra sulle differenze tra l'Inter di Conte e la Juventus di Pirlo. "La differenza contro due avversari più o meno simili è che la Juve non è riuscita a battere un buon Verona, nonostante Ronaldo. Mentre l’Inter ne ha fatti tre a un Genoa che è una delle squadre più in forma e dal rendimento più continuo. Oggi in campionato la Juve di Pirlo è teoria, l’Inter di Conte il suo opposto".