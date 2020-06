Bocca: “Ieri un’Inter che ti aspetti, anche se dubito che il suo campionato sia finito. Conte…”

Parla dei limiti dei nerazzurri, Fabrizio Bocca, nella sua analisi relativa al pareggio contro il Sassuolo. I motivi secondo il giornalista di Repubblica hanno a che fare con la “genesi mai compiuta” dell’Inter. “Fa parte di un’Inter che ti aspetti”.

La fatica, i limiti: “La stessa alternanza del risultato, il fatto che l’Inter sia andata subito sotto ci dicono della grande fatica fatta dalla squadra di Conte per arrivare in fondo.L’Inter non ha mai avuto il controllo della partita, che è stata tutta un succedersi di colpi di scena, e anche di rigori dati, avuti o non fischiati. E’ una sorpresa certo, anche brutta e scoraggiante per l’Inter, ma dico anche che risultati così in una situazione così anomala me ne aspetto parecchi. Può essere che una responsabilità di Conte sia quella di aver ecceduto nel turn over – 5 cambi rispetto alla vittoria con la Samp – ma solo lui può avere il polso della situazione e quanto effettivamente si possa tirare la corda”.

Conte e l’errore di Gagliardini: “Certo il rischio che la squadra abbia sofferto di un eccesso di ingerenza e di protagonista del suo superallenatore c’è, non si può nascondere. Ma è anche vero che ora che il mezzo pasticcio è fatto – non appena faceva notare Conte che a -6 si ha il dovere di crederci, è arrivata la doccia gelida del -8 dalla Juve – è facile rimproverargli l’eccessivo scuotimento della squadra. A partire da una difesa nel pallone (Ranocchia, Young, Skriniar…), confusa e nervosa, per finire a un attacco che si è mangiato ancora una volta troppe occasioni. Gagliardini che sbaglia a porta vuota è una scena che la Gialappa’s band non gli avrebbe risparmiato per dieci anni. Altro che avversario e partita “ammazzati” per dirla alla Conte, appunto. Gran pasticcio, nella più classica tradizione interista, ma non credo proprio che il campionato dell’Inter sia finito qui”.

(Repubblica)