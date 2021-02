Bocca: “Pirlo cade nella dichiarazione polemica, ma non spiega perché la Juve…”

Andrea Pirlo si è lamentato, al termine di Napoli-Juventus, della direzione arbitrale e ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sollevato numerose polemiche.

"Le dichiarazioni polemiche del tecnico bianconero: "Pirlo non digerisce il rigore subìto e discute la manata in faccia di Chiellini a Rrahmani, tanto da cadere in una dichiarazione decisamente polemica. “Episodio dubbio, vorrei vedere se fosse capitato a noi qualcosa del genere”. Ma, per come si danno i rigori oggi, non sembra esserci proprio alcun dubbio sul fallo. La realtà è che la sconfitta di Napoli, e il forte distacco dalle dirette rivali, andrebbe spiegato da parte di Pirlo con ben altre parole e ben altri ragionamenti. Non spiega questi continui alti e bassi dei bianconeri e perché la Juve abbia accumulato così tanto distacco dalle prime in classifica. E non banalizzato o semplicemente gettato nel calderone dei soliti veleni arbitrali, che tanto quelli non mancano mai".