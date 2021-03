Bocci: “Bulgaria-Italia? Mancini farà dei cambi. Europeo? Mi sorprende che il Governo…”

Alessandro Bocci ha parlato della partita di questa sera tra Bulgaria e Italia per le qualificazioni Mondiali in Qatar del 2022

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato della partita di questa sera tra Bulgaria e Italia per le qualificazioni Mondiali in Qatar del 2022, ma non solo:

"Ceferin ha stabilito che il prossimo Europeo si debba giocare con una percentuale di pubblico. Ha chiesto alle 12 città un'impegnativa in tal senso. In piena pandemia serve un impegno del Governo. Mi sorprende, però, chiedere una lettera il 7 aprile in una situazione del genere a garanzia in vista degli Europei di giugno. Mi metto nei panni di Speranza e Draghi e non è così semplice garantire ora che tra 3 mesi il piano vaccinale sia in funzione perfettamente. Questa sera ci dovrebbero essere alcuni cambi nella formazione titolare, anche considerando che Chiellini non è nemmeno partito per la Bulgaria".