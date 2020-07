Bocelli: “L’Inter è pazza, incomprensibile. Ma piena fiducia in Conte: anno non negativo”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Andrea Bocelli, noto cantautore e tifoso dell’Inter, ha parlato così della rimonta subita contro il Bologna: “L’Inter è pazza, incomprensibile. Ripongo piena fiducia in Conte e spero che il prossimo anno l’Inter possa fare molto meglio. Nessuno può accostarsi alla Juve, abbiamo perso delle occasioni, vero, ma pazienza, non è stato un anno del tutto negativo. Il giorno di Pasqua sono venuto a cantare a Milano senza pubblico per lanciare un messaggio contro la paura. Per me, da artista, non è stato un problema esibirmi così in quell’occasione. Per un calciatore giocare senza spettatori credo sia più problematico”.