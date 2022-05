Boeri: “Inter, stagione positiva con due coppe da celebrare. Per domenica…”

L'intervista rilasciata dall'architetto di fede nerazzurra alla Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Boeri ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter. L'architetto di fede nerazzurra lancia una proposta: "Anche in questo caso Milano potrebbe dare un esempio importante festeggiando un grandissima stagione sportiva. Da interista appassionato soffrirei domenica nel veder vincere il Milan. Soffrirei di meno se anche l’Inter, come giusto che sia, festeggiasse un’annata comunque pazzesca, per entrambe le squadre. Chi vince va ovviamente in piazza Duomo, perché non pensare anche a una grande festa in piazza Castello? Non ci sarebbero problemi di ordine pubblico".