Boeri: “Il progetto stadio per Inter e Milan? Non accolto, lo stiamo portando in…”

Il padre del Bosco Verticale di Milano torna a parlare del progetto per lo stadio pensato per Inter e Milan. Un progetto che è stato scartato, ma che potrebbe prendere nuova vita.

Il primo pensiero della giornata di Stefano Boeri è l'Inter. L'architetto, noto anche per la sua passione per i nerazzurri oltre che per aver creato - tra le tante opere - il Bosco Verticale a Milano, si è raccontato in un'intervista a Marie Claire.

Il "rimpianto" di Stefano Boeri

Alla domanda se Boeri fosse un luogo, allora che luogo sarebbe lui ha risposto così: "Sarei uno stadio avvolto nel bosco. Che poi era quello che avevamo progettato per Inter e Milan. La nostra proposta non è stata accolta, ma la stiamo facendo in Cina".

