Mercoledì l’Inter affronterà lo Shakhtar in Champions League per cercare di guadagnarsi il passaggio agli ottavi di finale. Dell’importante gara ha parlato Serhii Bolbat per gli ucraini:

“Proveremo a recuperare e ragioneremo su come battere l’Inter. L’unica cosa che vorremmo è che i nostri tifosi e il nostro paese ci supportasse. È una gara di grandissima importanza per lo Shakhtar. Proveremo a raggiungere l’obiettivo di superare la fase a gironi”.