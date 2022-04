Bolchi: “Inter, studierei formula per Dybala-Lautaro insieme. Il Toro…”

Le considerazioni a proposito dei due argentini al centro di diverse voci di mercato già in queste settimane

Bruno Bolchi parla dell'Inter e di Lautaro Martinez ieri protagonista della doppietta contro il Milan. Sull'argentino non sono mancate le riflessioni sul suo futuro, se sia opportuno continuare o meno a puntare su di lui. Da ex nerazzurro Bolchi spiega a Tuttomercatoweb.com: "Un giocatore va giudicato per le sue qualità. Non si può cambiare parere una volta perché gioca bene e un'altra perché gioca male. Non è che se segna è da esaltare e se non fa gol da scartare. E' un classico del calcio, gli umori variano. Per me Lautaro è un ottimo giocatore e per dare giudizio definitivo aspettiamo la fine della stagione e poi si vedrà".