Bolchi: “Inter favorita per lo scudetto, ha la squadra migliore. Non serve un vice Lukaku”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Bruno Bolchi, ex calciatore dell’Inter, è ancora convinto che i nerazzurri siano la squadra favorita per lo scudetto. Ecco le sue parole a tre giorni dalla trasferta della squadra di Conte all’Olimpico contro la Roma:

LUKAKU INDISPENSABILE – “E’ vero che senza Lukaku l’Inter è un’altra squadra perché anche nei momenti di difficoltà butti palla avanti e lui riesce spesso a risolvere il problema. L’Inter ha l’organico migliore del campionato e voler rinforzarlo ulteriormente è dura. Può bastare così. Il vice Lukaku? Mah, se ad esempio alla Juve viene a mancare Ronaldo sarebbe una Juve diversa, ma non è che può andare a comprare un giocatore che assomigli a CR7 nell’eventualità di un infortunio. L’Inter deve sperare che Lukaku stia bene e in qualche caso sopperire alla sua assenza, ma non si può pensare di avere due formazioni dello stesso valore”.

ROMA-INTER – “I giallorossi, partiti con incertezze e critiche per l’allenatore, stanno sorprendendo anche se non credo siano tra i papabili per lo scudetto. Sarà una trasferta non semplice per i nerazzurri perché la Roma sta giocando molto bene, come anche il Milan al di là del ko con la Juve”.

SCUDETTO – “Continuo a dire Inter perché per me ha l’organico più forte, per qualità e numero di giocatori”.

(Fonte: TMW)