Bolchi: “Sono rimasto deluso dal comportamento dell’Inter dopo lo sfogo di Conte perchè…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Bolchi, ex calciatore, ha parlato così della scelta dell’Inter di proseguire con Antonio Conte: “Sono rimasto deluso dal comportamento dell’Inter riguardo allo sfogo di Conte: bisogna avere rispetto per il datore di lavoro, l’Inter ha accettato questo e quindi come società non ne è uscita bene. Adesso mi auguro che l’Inter faccia una campagna acquisti importante: ho qualche perplessità sull’età ma sono tutti nomi graditissimi a Conte. Ci sarà da valutare anche la concorrenza perché la Juve deve rifondare e questo può essere un vantaggio per l’Inter”